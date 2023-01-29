Популярная фитнес-тренер, блогер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала украинкам несколько важных советов.

На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как замедлить старение.

"Старения, к сожалению, не избежать - это природа человека, но ты не сдаешься и гуглишь сеть о способах спасения своей кожи, чтобы по возможности таки продлить ее молодость и красоту. В зависимости от генотипа и фенотипа кожи, стареет каждый по-своему. Причем если генотип достается нам от родителей и поменять его нельзя, то фенотип – это собственно то, какие условия каждый для себя создает", – пишет Марина Боржемская.

Звезда "Зважені та щасливі" объяснила, что фенотип - это совокупность всех признаков и свойств организма, проявляющихся в процессе индивидуального развития в данных условиях и результат взаимодействия генотипа с комплексом факторов внутренней и внешней среды.

Специалисты выделяют 5 типов старения человека, для каждого из которых характерны определенные изменения и, соответственно, при необходимости должны быть своевременно задействованы различные способы коррекции: усталый, мелкоморщинистый, мышечный, деформационный и комбинированный.

Чтобы замедлить старение, Марина Боржемская советует пересмотреть питание, добавить спорт и позаботиться об антистрессе.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.