На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как замедлить старение.
"Старения, к сожалению, не избежать - это природа человека, но ты не сдаешься и гуглишь сеть о способах спасения своей кожи, чтобы по возможности таки продлить ее молодость и красоту. В зависимости от генотипа и фенотипа кожи, стареет каждый по-своему. Причем если генотип достается нам от родителей и поменять его нельзя, то фенотип – это собственно то, какие условия каждый для себя создает", – пишет Марина Боржемская.
Звезда "Зважені та щасливі" объяснила, что фенотип - это совокупность всех признаков и свойств организма, проявляющихся в процессе индивидуального развития в данных условиях и результат взаимодействия генотипа с комплексом факторов внутренней и внешней среды.
Специалисты выделяют 5 типов старения человека, для каждого из которых характерны определенные изменения и, соответственно, при необходимости должны быть своевременно задействованы различные способы коррекции: усталый, мелкоморщинистый, мышечный, деформационный и комбинированный.
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Чтобы замедлить старение, Марина Боржемская советует пересмотреть питание, добавить спорт и позаботиться об антистрессе.
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.