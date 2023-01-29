Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник неожиданно обратился к Лесе Никитюк после нового видео.

Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". В первом сезоне "Холостячки" была главной героиней шоу Ксения Мишина, а во втором - Злата Огневич. При этом, как можно заметить, Григорий не бросает идею сделать главной героиней проекта телеведущую Лесю Никитюк. Поэтому звезда пришел под новое видео, которое опубликовала звезда в своем Инстаграм, где презентовала новое шоу.

"Шоу называется "Есть Вопросы"

У вас есть вопросы", - написала Леся под видео.

Решетник не растерялся и сразу написал Никитюк под видео: "Да – согласны ли Вы стать следующей "Холостячкой"?".

Фанаты тоже начали активно обсуждать пост Никитюк в Инстаграм:

"Миша, такие классные прически делает вам";

"Такая кобита хорошая и без парня??)))) Вопрос есть…, что за дела?????)";

"Как там ваш секси мужчина? Тот что жирный и матерится, бывший зэк .. уже не любовь .. но то скоро";

"Леся вы очаровательна, так подходит прическа, а этот красный на вас";

"У Леси нет конкурентов она хорошая умная сообразительная талантливая самодостаточная девушка и очень красивая";

"Боже, какая же красивая. Какой костюм! Красавица наша".

Напомним, разгневанной Никитюк пришлось срочно прервать съемки, неожиданные кадры

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в салоне красоты честно показала, чем можно безопасно омолодиться

Также Politeka писала, что Никитюк в золотом купальнике затосковала по роскошным отпускам за границей



