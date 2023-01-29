Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". В первом сезоне "Холостячки" была главной героиней шоу Ксения Мишина, а во втором - Злата Огневич. При этом, как можно заметить, Григорий не бросает идею сделать главной героиней проекта телеведущую Лесю Никитюк. Поэтому звезда пришел под новое видео, которое опубликовала звезда в своем Инстаграм, где презентовала новое шоу.
"Шоу называется "Есть Вопросы"
У вас есть вопросы", - написала Леся под видео.
Решетник не растерялся и сразу написал Никитюк под видео: "Да – согласны ли Вы стать следующей "Холостячкой"?".
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Квиткова в маленьком купальнике похвалилась развлечениями уже без Добрынина: "Все-таки без папы"
Готовится за 15 минут: Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил украинцев новым рецептом
"Цена борьбы высока, а цена поражения значительно выше": Залужный обратился с важным посланием
Два самолета столкнулись в небе, первые подробности и кадры с места падения: "С российским Су-30..."
Фанаты тоже начали активно обсуждать пост Никитюк в Инстаграм:
"Миша, такие классные прически делает вам";
"Такая кобита хорошая и без парня??)))) Вопрос есть…, что за дела?????)";
"Как там ваш секси мужчина? Тот что жирный и матерится, бывший зэк .. уже не любовь .. но то скоро";
"Леся вы очаровательна, так подходит прическа, а этот красный на вас";
"У Леси нет конкурентов она хорошая умная сообразительная талантливая самодостаточная девушка и очень красивая";
"Боже, какая же красивая. Какой костюм! Красавица наша".
Напомним, разгневанной Никитюк пришлось срочно прервать съемки, неожиданные кадры
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в салоне красоты честно показала, чем можно безопасно омолодиться
Также Politeka писала, что Никитюк в золотом купальнике затосковала по роскошным отпускам за границей