Маша регулярно показывает в соцсетях свою счастливую жизнь и кадры с бойфрендом, парнем по имени Артур, который ведет блог о жизни Лондоне глазами украинца.

В этот раз на своей странице в Instagram дочь Оли Поляковой решила ответить украинцам, критикующим ее за неуместный контент в разгар полномасштабной войны.

"Многие люди отвечают на мои посты или сторис в соцсетях, что лучше бы я выкладывала только в поддержку нашей страны. Моя немного счастливая жизнь никому не интересна, но, как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой), «Они сражаются с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не иллюзию, а за наши счастливые лица!». Ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в интернете, как все плохо, очень сильно убивает боевой дух. Итак, давайте каждый из нас будет дарить хотя бы маленькую улыбку нашим лучшим защитникам", - пишет Маша Полякова.

Поклонники в большинстве своем поддержали дочь певицы:

"Публикуй то, что хочется, но думая головой... и никого не слушай... твоя счастливая жизнь - это частица победы";

"Не волнуйся, каждый работает на своем фронте - ты учишься ❤️ Живи, радуйся жизни".

Напомним, дочь Поляковой попала в новый языковой скандал.

Также сообщалось, что Поляковой после ее новых откровений припомнили интервью Ксении Собчак.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.