В студии "Сніданку з 1+1" Мирошниченко рассказал, что "не все так просто", пишет Politeka.net.
"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года", - рассказал Мирошниченко.
Также телеведущий рассказал, как к переменам в семье готовят своих детей. Напомним, Мирошниченко в 2018 году женился на адвокате Инне Рудник. У супругов двое общих детей: 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марк.
«Мия, например, хочет братика, а Марк сестренку. То Мия сестричку, а Марк почему-то злого братика», - рассказал телеведущий.
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Серьезное решение Мирошниченко и его жены усыновить ребенка всколыхнуло украинцев. Так, некоторые выражают уверенность, что не нужно было об этом говорить, пока малыш не будет дома. Другие же подчеркивают, что Мирошниченко и его жена – молодцы.
«Те, кто пишут о пиаре, не понимают сколько в этом шаге смелости и решительности. Потому что принять в семью чужого ребенка нужно колоссальное терпение и любовь, потому что дети обычно с другим поведением, повадками не всегда с хорошими. Желаю, чтобы у них все получилось и они были счастливы!»,
«На одну сиротку в этом страшном мире станет меньше»,
«Вот не уверена, что об этом нужно писать. Какой-то пиар. Знаю не одного человека, который делает это сердцем – спокойно и тихо»,
«Радуюсь за ребенка, который попадет в такую замечательную семью»,
«Пусть сделают, а потом рекламируют. Уже есть такие рекламодатели», «Можно это делать молча, а не на весь мир»,
«Кричать нужно, детки ждут маму и папу. Людоньки, какой пиар, опомнитесь. У меня уже не тот возраст усыновить, а душа болит за наше поколение»,
«Люди добрые, опомнитесь. Не поддерживаете добрые дела, не суйтесь со своими советами. Не можете читать между строк, пожалуйста, не комментируйте. Они взрослые и взвешенные люди делают золотое дело. Пожалуйста, держите свои позорные мысли при себе, просто противно…»,
«Дело хорошее, но не на всю Украину».
Напомним, что на днях стало известно, что Тимур Мирошниченко и Вера Кекелия стали ведущими нового сезона "ЖВЛ".
Также сообщалось, что Тимур Мирошниченко прокомментировал скандал.
Кроме того, Politeka.net писала, что дочь Оли Поляковой ответила на критику.