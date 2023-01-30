Известный украинский телеведущий, неизменный комментатор конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко признался, что они с женой Инной начали процесс по усыновлению ребенка.

В студии "Сніданку з 1+1" Мирошниченко рассказал, что "не все так просто", пишет Politeka.net.

"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень серьезный и длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком мы должны пройти некоторые процессы, которые могут продолжаться от нескольких месяцев до полугода или года", - рассказал Мирошниченко.

Также телеведущий рассказал, как к переменам в семье готовят своих детей. Напомним, Мирошниченко в 2018 году женился на адвокате Инне Рудник. У супругов двое общих детей: 4-летняя дочь Мия и трехлетний сын Марк.

«Мия, например, хочет братика, а Марк сестренку. То Мия сестричку, а Марк почему-то злого братика», - рассказал телеведущий.

Серьезное решение Мирошниченко и его жены усыновить ребенка всколыхнуло украинцев. Так, некоторые выражают уверенность, что не нужно было об этом говорить, пока малыш не будет дома. Другие же подчеркивают, что Мирошниченко и его жена – молодцы.

«Те, кто пишут о пиаре, не понимают сколько в этом шаге смелости и решительности. Потому что принять в семью чужого ребенка нужно колоссальное терпение и любовь, потому что дети обычно с другим поведением, повадками не всегда с хорошими. Желаю, чтобы у них все получилось и они были счастливы!»,

«На одну сиротку в этом страшном мире станет меньше»,

«Вот не уверена, что об этом нужно писать. Какой-то пиар. Знаю не одного человека, который делает это сердцем – спокойно и тихо»,

«Радуюсь за ребенка, который попадет в такую ​​замечательную семью»,

«Пусть сделают, а потом рекламируют. Уже есть такие рекламодатели», «Можно это делать молча, а не на весь мир»,

«Кричать нужно, детки ждут маму и папу. Людоньки, какой пиар, опомнитесь. У меня уже не тот возраст усыновить, а душа болит за наше поколение»,

«Люди добрые, опомнитесь. Не поддерживаете добрые дела, не суйтесь со своими советами. Не можете читать между строк, пожалуйста, не комментируйте. Они взрослые и взвешенные люди делают золотое дело. Пожалуйста, держите свои позорные мысли при себе, просто противно…»,

«Дело хорошее, но не на всю Украину».

Напомним, что на днях стало известно, что Тимур Мирошниченко и Вера Кекелия стали ведущими нового сезона "ЖВЛ".

Также сообщалось, что Тимур Мирошниченко прокомментировал скандал.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь Оли Поляковой ответила на критику.