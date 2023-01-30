Маша регулярно показує в соцмережах своє щасливе життя та кадри з бойфрендом, хлопцем на ім'я Артур, який веде блог про життя Лондоні очима українця.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram донька Олі Полякової вирішила відповісти українцям, які критикують її за недоречний контент у розпал повномасштабної війни.

"Багато людей відповідають на мої пости чи сторіз у соц мережах, що краще б я викладала тільки в підтримку нашої країни. Моє трішки щасливе життя нікому не цікаве, але, як пояснював мій дуже близький друг (який зараз захищає нашу батьківщину на передовій), «Вони воюють з більшою силою, коли бачать, що їх рідні чи друзі викладають щасливі фото, адже вони розуміють, що боряться не іллюзію, а за наші щасливі обличчя!». Адже постійно сидіти під обстрілами і бачити в інтернеті, як все погано, дуже сильно вбиває бойовий дух. Отже, давайте кожен з нас буде дарувати хоча б маленьку усмішку нашим найкращим захисникам", — пише Маша Полякова.

Шанувальники здебільшого підтримали доньку співачки:

"Публікуй те, що хочеться, але думаючи головою... і нікого не слухай... твоє щасливе життя - це частинка перемоги";

"Не переймайся, кожен працює на своєму фронті - ти вчишся ❤️ Живи, радій життю".

Нагадаємо, дочка Полякової потрапила в новий мовний скандал.

Також повідомлялося, що Поляковій після її нових одкровень пригадали інтерв'ю Ксенії Собчак.

Крім того, Politeka.net писала, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику, який виїхав з України.