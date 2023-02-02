Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт майонеза и отметил, что домашний дешевле, вкуснее и полезнее.

Майонез – французский соус, который в свое время стал самым популярным в Украине. Сейчас производится много видов майонеза на любой вкус, но если вы попробуете домашний майонез один раз, вы больше никогда не будете покупать его в магазине.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт майонеза и отметил, что домашний дешевле, вкуснее и полезнее.



Приготовить майонез самостоятельно легко и просто. Это займет всего несколько минут, и рецепт от п обедителя шоу "МастерШеф" очень простой.

Ингредиенты:

2 шт. желток

125-150 мл подсолнечное масло

10 г горчица

1 ст. л. сок лимона

1 щепотка соль

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Добавьте в желтки горчицу. Положите все это в широкую миску. Взбейте желтки с горчицей с помощью венчика. Добавьте сок лимона, щепотку соли, снова взбейте. Смесь должна стать однородной. В полученную массу тонкой струйкой маленькими порциями добавляйте подсолнечное масло, постоянно взбивая. Когда добавите последние 5 г растительного масла, хорошо перемешайте готовый соус.

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