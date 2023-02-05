В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, как приготовить суп с фрикадельками.

"Не нужно есть суп каждый день. Но после рецепта супа с фрикадельками вам точно захочется делать это чаще", - пишет Евгений Клопотенко.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 куриных крылышка

1 морковка

1 луковица

300 г куриного фарша

100 г спаржевой фасоли

2-3 картофелины

1 ч. л. хмели-сунели

1 желток

2-2,5 л воды

соль по вкусу

В кастрюлю выложите куриные крылышки и залейте водой. Доведите до кипения, снимите пенку и добавьте очищенную луковицу и кусочек моркови. Варите на среднем огне 30 минут, чтобы получился насыщенный овощной бульон.

Тем временем очистите морковь и картофель. Морковь нарежьте маленькими кубиками, картошку – средними. Спаржевую фасоль разрежьте пополам. Достаньте из бульона крылышки и овощи, добавьте нарезанный картофель. Посолите по вкусу и варите еще 10 минут на маленьком огне.

"Выложите в миску куриный фарш, добавьте 1 желток, хмели-сунели и соль по вкусу. Тщательно перемешайте. Сформируйте из куриного фарша шарики примерно одинакового размера. Добавьте шарики к насыщенному бульону вместе с морковью и проварите на слабом огне еще 10 минут. В конце добавьте порезанную пополам спаржевую фасоль и хмели-сунели по вкусу. Суп с фрикадельками готов", - объяснил победитель "Мастер Шеф".

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