Популярная актриса театра и кино решила высказаться по поводу ситуации с переломом носа и последующими слухами об операции и даже неудачной пластике. Артистка специально показала ролик, записанык к выходу сериала, в котором она участвовала.

«Все кто пропустил мои сторис, и все кто не знает, почему я на @nidanok выгляжу, как после неудачной операции 🤣ловите всю правду, что со мной случилась🥲. Смотрите до конца🙏🏻это очень интересно🙏🏻

10 февраля я подскользнулась на лестнице возле школы и сломала нос и получила сотрясение мозга. Большое спасибо врачам, которые мне быстро помогли» - поделилась Саливанчук.

В сети поделились своим мнением:

«Не страница – а шок-контент))) учитывая, что я подписалась благодаря записи родов, то страница отвечает ожиданиям; Слухов пополнится; хорошо, что все можно исправить».

Анна Саливанчук несколько дней тому назад сломала нос по чистой случайности - упав на ступеньки лицом вниз. После этого звезда не стала оставаться дома и отправилась на съемки, скрыв травмы под гримом.

Этот момент спровоцировал множество слухов якобы звезда на самом деле сделала себе операцию, поэтому ходит с такими травмами.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.