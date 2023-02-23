ALEKSEEV заявил, что он будет продолжать петь свои русскоязычные хиты, поскольку они получили новый смысл во время войны, и люди из разных стран очень их любят. Такое заявление он сделал в интервью UA24.

Он отметил, что русскоязычные фанаты все еще могут слушать эти песни на стриминговых сервисах, и никто не запрещает это. Однако, ALEKSEEV не будет писать новые песни на русском языке.

Он объяснил, что многие из его популярных песен получили новый смысл во время войны, и он не хочет отказываться от них.

«С этого момента песни на русском языке я уже писать не буду. Но те композиции, которые полюбила многомиллионная публика, и которые понимают в Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и очень многих местах, где есть наша диаспора и русскоязычные люди, которые не поддерживают войну… У меня много популярных песен на русском языке и отказываться от них я не буду» - написал певец.

Например, песни "Пьяное солнце" и "Океанами стали" изменили свои значения и стали отражать текущую ситуацию в стране. ALEKSEEV также подчеркнул, что он занял определенную позицию во время войны, и его фанаты знают, на чьей стороне он стоит.

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