Недавно украинскую актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливачнук заявила, что ее преследуют неудачи. Черная полоса в жизни артистки началась почти две недели назад, когда она упала и ударилась лицом о ступеньку.
В этот раз она сообщила, что неудача произошла с ее старшим сыном, 7-летним Глебом. По словам знаменитой мамы, мальчик получил травму во время физкультурного занятия в школе. Саливачнук показала жуткую фотографию, на которой ее сын с головной раной.
«Мы снова в Охматдете, шьем голову Глебу. Он ударился о стену на физкультуре в школе. В результате года войны: Никита упал со ступеней, Глеб разбил колено. У меня перелом колена, Глебу зашивали глаз. Дети болели COVID-19. Я сломала нос. Глебу снова шьют голову. Мне кажется, что это слишком много для одной семьи. Я не понимаю, что с нами происходит» - поделилась Анна.
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Саливачнук рассказала, что ее сыну пришлось проходить операцию и накладывать швы на голову. К счастью, мальчик постепенно поправляется.
Кроме того, знаменитость поделилась, что ровно год назад, за день до начала полномасштабной войны, ее младший сын Никита упал.
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