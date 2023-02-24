В этот раз она сообщила, что неудача произошла с ее старшим сыном, 7-летним Глебом

Недавно украинскую актриса и звезда сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливачнук заявила, что ее преследуют неудачи. Черная полоса в жизни артистки началась почти две недели назад, когда она упала и ударилась лицом о ступеньку.

В этот раз она сообщила, что неудача произошла с ее старшим сыном, 7-летним Глебом. По словам знаменитой мамы, мальчик получил травму во время физкультурного занятия в школе. Саливачнук показала жуткую фотографию, на которой ее сын с головной раной.

«Мы снова в Охматдете, шьем голову Глебу. Он ударился о стену на физкультуре в школе. В результате года войны: Никита упал со ступеней, Глеб разбил колено. У меня перелом колена, Глебу зашивали глаз. Дети болели COVID-19. Я сломала нос. Глебу снова шьют голову. Мне кажется, что это слишком много для одной семьи. Я не понимаю, что с нами происходит» - поделилась Анна.

Саливачнук рассказала, что ее сыну пришлось проходить операцию и накладывать швы на голову. К счастью, мальчик постепенно поправляется.

Кроме того, знаменитость поделилась, что ровно год назад, за день до начала полномасштабной войны, ее младший сын Никита упал.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" взбесила украинцев видео с кривляниями.

Также Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" посмеялась над русскими после запугивания.

Как Politeka сообщала, жена продюсера "Квартал 95" неожиданно обратилась к украинкам и удивила кадрами.