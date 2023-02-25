Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото в необычном образе, а в подписи к нему поделилась совими переживаниями.

Как видно, на новой фотографии Наталка запечатлена в интересной локации, видимо, это пляж. Перед камерой она появилась в военном кителе с голыми ногами. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Денисенко поделилась своими эмоциями в день годовщины начала войны:

"Год войны. Россия – страна террорист, убийца, мародер, агрессор. Украина – победит! Вижу, что все сегодня постятся свои воспоминания о войне, и это хорошо, ведь горе надо проживать. Считаю, что эти душевные шрамы будут напоминать нам и нашим детям, как надо беречь свою страну! Нам не нужно об этом забывать. Еще до войны мой муж говорил мне, что она будет и надолго… Если тогда я не верила, то сегодня я готова бороться еще, потому что знаю, ради чего! Несмотря ни на что мы должны жить дальше, держать себя, верить и помогать ВСУ. Очень скоро мы и наша страна расцветем счастьем, миром и мощью. Не знаю, как вы, но я хочу провести этот день в тишине и покое, буду делать сегодня монотонные бытовые дела, буду отвлекаться, а вечером посмотрю выпуск Дмитрия Комарова, чтобы прогоревать все, что не прогоревала".

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