Блюдо "курица качатори" звучит очень необычно, но приготовить его просто. Это итальянское блюдо, которое также часто готовят в Америке, поэтому иногда его считают итальяно-американским.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом этого сочного блюда.

Как уверяет сам знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво, рецепт именно этого блюда точно перевернет ваше представление о том, что куриные бедра не могут стать звездой стола.

Ингредиенты:

– 6 куриных бедер (или филе);

– 6 крупных грибов портобелло (или шампиньоны);

– 2 красных лука;

– 500 г болгарского перца;

– 125 г оливок;

– 4 веточки свежего розмарина;

– 180 мл красного вина;

– 400 г томатов консервированных (или свежих помидоров).

Как приготовить курицу "Качатори" по рецепту Эктора Хименеса Браво:

1.Куриные бедрышки почистите от кожуры и косточек. После чего добавьте соль и перец. Приступайте к жарке. Обжарте на сковороде с обеих сторон до золотой корочки.

2.Нарежьте кубиками грибы, лук и перец. Обжарьте овощи на сковороде, добавьте вино и тушите 10 минут. Также добавьте томаты с соусом, добавьте розмарин, оливки и филе курицы. Перемешайте. Накройте крышкой и тушите 30-45 минут.

3. Разогрейте духовку до 175 градусов, выложите блюдо в глубокую форму, отправьте на один час запекаться до готовности.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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