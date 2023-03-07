Эктор Хименес Браво отметил, что по его рецепту можно приготовить этот греческий соус довольно быстро.

Хтипити - греческая закуска из сыра фета и перца, своего рода намазка или пастообразный соус. Готовится это блюдо легко и просто. Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво поделился рецептом этого чудного соуса.

Эктор Хименес Браво отметил, что по его рецепту можно приготовить этот греческий соус довольно быстро. По словам кулинара, он идеально подходит к обычному хлебу, брускетам или к овощным палочкам. Также можно подавать с сырыми и приготовленными овощами, к мясу и птице - совершенно универсальное блюдо.

Ингредиенты:

3 болгарских перца;

30 граммов грецких орехов;

50 граммов сыра фета;

5 граммов чеснока;

20 граммов греческого йогурта;

10 граммов лимонного сока;

5 граммов кинзы.

Способ приготовления:

1. Моем перцы под проточной водой. Выкладываем на противень и смазываем маслом.

2. Запекаем перчики в духовке при 180 градусах. Нам понадобится лишь мякоть перцев. Потому после запекания стоит снять кожицу с них.



3. Смешиваем все ингридиенты в чаше блендера и перебиваем до однородности. Осталось лишь выложить на тарелку и кушать вкусное блюдо.

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