Украинский шеф-повар колумбийского происхождения и судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво решил в своем стиле отреагировать на вопросы, касающиеся его личной жизни. Как известно, повар не раскрывает даже личности возлюбленной, поэтому обычно не говорит о своих планах на будущее.
В этот раз 51-летний мужчина с юмором решил ответить, когда же планирует сыграть свадьбу со своей возлюбленной и планирует ли сейчас заводить детей.
Как известно, Эктор остается в Украине и несмотря на возможность продолжать жить в Колумбии или другой стране, желает продолжать развиваться в Киеве.
"Увидим-увидим. Какие еще вопросы будут?" - касательно будущего и семьи с юмором подметил Эктор.
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«Главное чтобы жизнь была гармонична! Как Вы видите счастье-то; Ну когда до людей дойдет что такого типа вопросы не корректны. Все время 😉; Глупые вопросы, когда время придет тогда и будет;
Эктор не торопитесь😂; Дуже «совєтске» питання; уже поздно; Ну очень бестактные вопросы!!! Это же личное дело каждого».
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.