В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить классическое гуакамоле, а также запеченные яйца в авокадо.

Для гуакамоле нам понадобятся следующие ингредиенты:

авокадо (мягкое и спелое) - 1 шт.

помидоры – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

кинза – пучок

сок лимона/лайма – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Очищаем помидоры от кожуры и режем мелким кубиком. Авокадо отделяем от косточки, мякоть перекладываем в миску и сразу поливаем соком лимона. Разминаем авокадо вилкой и добавляем в него помидоры. Лук нарезаем на мелкий кубик, кинзу измельчаем и добавляем к смеси, солим и перчим блюдо.

Удаляем семена из чили и мелко нарезаем перец. Понемногу добавляем его в смесь, пробуя блюдо по вкусу и проверяя уровень остроты. По желанию можно измельчить гукамоле в блендере для достижения более кремовой текстуры.

Чтобы приготовить запеченные яйца в авокадо по рецепту судьи "Мастер Шеф" берем:

авокадо - 1 шт.

яйца – 2 шт.

копченый лосось – 2 кусочка

перец, соль, специи, свежий укроп – по вкусу

Моем и разрезаем авокадо на две равные части. Удаляем косточку, а часть мякоти изнутри убираем, чтобы сформировать углубление, куда будем выкладывать начинку. В полученные углубления кладем куски лосося и выбиваем сырое яйцо. Отправляем половинки авокадо запекаться в разогретую до 215°С духовку на 15-20 минут.

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