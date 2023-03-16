В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить классическое гуакамоле, а также запеченные яйца в авокадо.
Для гуакамоле нам понадобятся следующие ингредиенты:
- авокадо (мягкое и спелое) - 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- репчатый лук – 1 шт.
- перец чили – 1 шт.
- кинза – пучок
- сок лимона/лайма – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Очищаем помидоры от кожуры и режем мелким кубиком. Авокадо отделяем от косточки, мякоть перекладываем в миску и сразу поливаем соком лимона. Разминаем авокадо вилкой и добавляем в него помидоры. Лук нарезаем на мелкий кубик, кинзу измельчаем и добавляем к смеси, солим и перчим блюдо.
Удаляем семена из чили и мелко нарезаем перец. Понемногу добавляем его в смесь, пробуя блюдо по вкусу и проверяя уровень остроты. По желанию можно измельчить гукамоле в блендере для достижения более кремовой текстуры.
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Чтобы приготовить запеченные яйца в авокадо по рецепту судьи "Мастер Шеф" берем:
- авокадо - 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- копченый лосось – 2 кусочка
- перец, соль, специи, свежий укроп – по вкусу
Моем и разрезаем авокадо на две равные части. Удаляем косточку, а часть мякоти изнутри убираем, чтобы сформировать углубление, куда будем выкладывать начинку. В полученные углубления кладем куски лосося и выбиваем сырое яйцо. Отправляем половинки авокадо запекаться в разогретую до 215°С духовку на 15-20 минут.
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