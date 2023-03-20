Семья телеведущего Григория Решетника - Кристина Решетник в Инстаграм-Сториз показала два фото с разницей в семь лет.

Семья телеведущего Григория Решетника старается, как можно больше времени проводить вместе. Так, семья телеведущего любит посещать басейн, чтобы расслабиться и повеселиться вместе. Кристина Решетник в Инстаграм-Сториз показала два фото с разницей в семь лет.

Так, на первом снимке Григорий Решетник позировал вместе со своим первенцем Иваном. Счастливый папочка и маленький мальчик сидят вместе в басейне. Как признавался тогда ведущий, так в его понимании выглядит настоящее счастье.

На втором снимке, который был сделан в 2021 году, ведущий позировал в басейне уже с тремя своими сыновьями: Иваном, Дмитрием и Сашей. Счастливые мальчики и их папа весело позировали на камеру, счастливо улыбаясь.

"Неплохой темп у нас", - подписала фото жена знаменитости Кристина Решетник.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на "Первом национальном". Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале. С женой они вместе воспитывают троих сыновей - Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

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