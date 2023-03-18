В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить идеальную карбонару.
"Ну умеют итальянцы готовить, ничего не скажешь: пицца, паста, фетучини, ризотто, лазанья… список можно продолжать еще долго) Сегодня делюсь рецептом идеальной традиционной карбонары, которая подойдет как для обеда, так и для ужина! 🤤", - пишет судья "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Пармезан – 100 г
• Яйца – 3 желтка
• Паста – 100-150 г
• Перец черный – 10 г
• Гуанчале или подчеревок – 150 г
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Гуанчале или подчеревок обжариваем. Вытопленный жир сливаем, его далее используем для соуса. Добавляем в ароматный жир яичные желтки и мелко натертый пармезан, перчим и хорошо все перемешиваем, чтобы масса была однородной.
Отвариваем пасту аль денте, выкладываем ее на сковороду, добавляем соус и немного держим на небольшом огне. Выкладываем порцию пасты с соусом на тарелку, а сверху – кусочки обжаренного гуанчале или подбрюшину.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Выглядит ну очень аппетитно 😍";
"Эктор, у меня слюни потекли! На такое нельзя смотреть, когда голодная 👍👍👍🤤🤤🤤 обязательно попробую!".
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.