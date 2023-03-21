Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостяка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил очаровательное домашнее фото с маленькими сыновьями.

Как видно, на новой фотографии Григорий умостился на диване, а в охапке с двух сторон у него трое сыновей Иван, Дмитрий и Александр. И если у детей на лицах разные эмоции, то у телеведущего блаженная широкая улыбка.

В подписи к публикации Решетник написал: "Мужское счастье". Украинцы не прошли миом и тут же принялись комментировать новое фото счастливого семейства:

"Дочку еще нужно, похожую на маму".
"Счастливый папа и счастливые сынишки".
"Папе счастье! Какие красивые парни! Счастливого детства! Мирного неба! Божьего благословения!".
"Очень хорошенькие украинские казачки. Сашуня лучший".
"Доченьки не хватает".
"Какие вы милые. Здоровья вам и благополучия!".
"Невероятно красивые и всегда положительные. Настоящий мужской рай".
"Что вы видите? Это сокровище!".
"Гриша все молодеет, очень красивый, молодец, так держать".

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