Как пишет Politeka.net, 20-летняя Эмма Майерс - известная американская актриса, которая сыграла роль Энид Синклер, подружки-оборотня центрального персонажа сериала Венздей в одноименном сериале Wednesday, который вышел в прошлом году.
Благодаря колоссальному успеху в прокате не только Дженна Ортега стала мегапопулярной в Инстаграм, но и Эмма, где за ней следят уже более 11 миллионов фанатов. Звезда не часто делится новыми фото в блоге, но этот раз стал исключением, ведь Эмма опубликовала снимки новой фотосессию, демонстрируя свою молодую красоту.
Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:
"Эмма в блейзере просто";
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"Только тем, кто любит ее и Дженну, понравится";
"Ты выигрываешь, Эмма, Дженна гордилась бы<3";
"Мортиша вибрирует на этих первых фотографиях";
"кто-нибудь вызовите полицию, потому что эта блондинка только что украла мое сердце";
"фантастические фотографии и фантастические улыбки";
"Похоже, у Эммы тоже стиль среды";
"Эмма я твоя фанатка, у меня даже есть обои с твоими фото";
"Простите, прекрасная дама, я собираюсь сделать вам комплимент, вы красивее любой звезды, красивее луны".
Напомним, Венздей в прозрачном платье не оставила мужчинам шансов
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