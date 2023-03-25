Как пишет Politeka.net, 20-летняя Эмма Майерс - известная американская актриса, которая сыграла роль Энид Синклер, подружки-оборотня центрального персонажа сериала Венздей в одноименном сериале Wednesday, который вышел в прошлом году.

Благодаря колоссальному успеху в прокате не только Дженна Ортега стала мегапопулярной в Инстаграм, но и Эмма, где за ней следят уже более 11 миллионов фанатов. Звезда не часто делится новыми фото в блоге, но этот раз стал исключением, ведь Эмма опубликовала снимки новой фотосессию, демонстрируя свою молодую красоту.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Эмма в блейзере просто";

"Только тем, кто любит ее и Дженну, понравится";

"Ты выигрываешь, Эмма, Дженна гордилась бы<3";

"Мортиша вибрирует на этих первых фотографиях";

"кто-нибудь вызовите полицию, потому что эта блондинка только что украла мое сердце";

"фантастические фотографии и фантастические улыбки";

"Похоже, у Эммы тоже стиль среды";

"Эмма я твоя фанатка, у меня даже есть обои с твоими фото";

"Простите, прекрасная дама, я собираюсь сделать вам комплимент, вы красивее любой звезды, красивее луны".

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