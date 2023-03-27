В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич признался, что уже много лет пытается понять, какие у него отношения с Богом.



"Пока это не самый успешный мой кейс, но… С одной стороны я хочу верить в то, что кто-то мне поможет в сложный момент, с другой пока я сам себе помогаю. С одной стороны есть истории моих друзей, которых Он, по их же утверждениям, вытащил за уши из грязи и поставил на ноги, с другой есть Паша Мерседес, церковь Возрождения и тому подобное.(знаю что вы скажете, что это не религия, а церковь, но все же)", - пишет ведущий.

Он подчеркнул, что не хочет делить людей по взглядам на религию, но, не называя имени, упрекнул ярого сторонника УПЦ МП Василия Ломаченко.

"Если это не мешает другим, то это твое дело. Вплоть до того момента, когда твой выбор начинает влиять на жизнь других людей (известные боксеры в пример) Я буду очень удивлен, если мне когда-нибудь откроется тайна бытия, и я узнаю смысл в чем-то больше меня, хотя для меня смысл моего бытия давно не и себе, а в моих детях, и искать для себя что-то более значимое и сильное, чем моя любовь, я не хочу, да и не вижу смысла, но в то же время, когда мы победим я выдохну и скажу: Слава богу. Наконец. Хотя сам буду понимать, что Слава ВСУ звучит более реалистично", - добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".