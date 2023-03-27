Анна Саливанчук уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95", воспитывает двух детей и делится в Инстаграм личным. В этот раз Анна решила заговорить о важном моменте в своей жизни.

Актриса Анна Саливанчук поделилась своими мыслями о значимости профессии актера в контексте грязной и страшной войны, которая происходит в Украине. Она отметила, что именно профессия актера дарит людям улыбку, надежду и веру в победу в такое нелегкое время.

Она рассказала о своем опыте выступлений на сцене в театре во время войны, когда зал был полон зрителей, которые одевались празднично и выражали свою поддержку героям и своей стране. Она также подчеркнула, что профессия актера позволяет делать многое, в том числе собирать деньги и донатировать их на нужды во время войны.

Актриса поделилась историей одной женщины, которая после просмотра спектакля поняла, что должна продолжать жить, несмотря на смерть близкого человека на войне. Саливанчук заключила, что театр - это профессия, которая дает жизнь, и что она обожает свою профессию.

"И Слава Богу в нашем театре есть Укрытие и сирены нам не мешают" - добавила Анна.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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