В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную бездрожжевую паску.

Для теста берем следующие ингредиенты:

  • 200 г творога 9%
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 150 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • 70 г вяленой вишни

Для ягодной глазури:

  • 60 г ягодного пюре
  • 120 г сахара
  • 5 г желатина + 25 мл воды

Для классической белковой глазури:

  • 120 г сахарной пудры
  • 1 белок
  • щепотка лимонной кислоты

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Сперва приготовим тесто. Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте. Творог перетрите через мелкое сито, добавьте к основной массе и перемешайте. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте. Разрежьте вяленую вишню напополам, добавьте в тесто, перемешайте. Разложите тесто в формы - до половины формы. Поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность пасок проверьте деревянной шпажкой.

Чтобы приготовить ягодную глазурь, замочите желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут. Смешайте ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. Добавьте набухший желатин, перемешайте. С помощью блендера взбейте массу на высоких оборотах до полного остывания.

Снимите формы с пасочек и покройте тонким слоем глазури. Для декора Елизавета Глинская использовала вяленую вишню и сухоцветы. Оставьте глазурь подсыхать на 8-9 часов.

Обычая белковая глазурь готовится просто: смешайте все ингредиенты, взбейте миксером или в комбайне. Заглазируйте паски, оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы глазурь подсохла.

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