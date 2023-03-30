В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожную бездрожжевую паску.

Для теста берем следующие ингредиенты:

200 г творога 9%

100 г мягкого сливочного масла

100 г сахара

2 яйца

150 г муки

8 г разрыхлителя

70 г вяленой вишни

Для ягодной глазури:

60 г ягодного пюре

120 г сахара

5 г желатина + 25 мл воды

Для классической белковой глазури:

120 г сахарной пудры

1 белок

щепотка лимонной кислоты

Сперва приготовим тесто. Взбейте масло, добавьте сахар и перемешайте, добавьте яйца и снова перемешайте. Творог перетрите через мелкое сито, добавьте к основной массе и перемешайте. Отдельно смешайте муку и разрыхлитель, добавьте к творожной массе, снова перемешайте. Разрежьте вяленую вишню напополам, добавьте в тесто, перемешайте. Разложите тесто в формы - до половины формы. Поставьте в разогретую до 170 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность пасок проверьте деревянной шпажкой.

Чтобы приготовить ягодную глазурь, замочите желатин водой, оставьте набухать на 10-15 минут. Смешайте ягодное пюре с сахаром, поставьте на маленький огонь и прогрейте, чтобы сахар растаял. Добавьте набухший желатин, перемешайте. С помощью блендера взбейте массу на высоких оборотах до полного остывания.

Снимите формы с пасочек и покройте тонким слоем глазури. Для декора Елизавета Глинская использовала вяленую вишню и сухоцветы. Оставьте глазурь подсыхать на 8-9 часов.

Обычая белковая глазурь готовится просто: смешайте все ингредиенты, взбейте миксером или в комбайне. Заглазируйте паски, оставьте на 20-30 минут при комнатной температуре, чтобы глазурь подсохла.

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.