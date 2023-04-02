Елизавета Глинская рассказала, как приготовить диетическую "шаурму".
"Ну кто же не любит шаурму? 😃 Все любят! 😍 Друзья, сегодня мы с вами приготовим вкусную, а главное полезную домашнюю практически диетическую шаурму 🌯 с рисом и тунцом 🐟. Отличная идея для перекуса! 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 150 г отваренного риса
- 150 г тунца в масле
- 100 г крем-сыра или сыра «фета»
- два небольших огурца
- листья салата
- укроп
- соль по вкусу
Готовится диетическая замена шаурме очень просто и быстро. Помойте и просушите листья салата. Соедените в миске рис, крем-сыр и тунец. Мелко нарежьте укроп и огурец, добавьте к рису с тунцом. Перемешайте. Если нужно, посолите начинку. Выложите листья салата, заверните в них начинку — и готово, можно смаковать.
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Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Ого! Обязательно буду готовить, это должно быть невероятно вкусно!!!";
"Спасибо, очень вкусно, кушаешь и не толстеешь, ммм вкуснятина";
"Я так тоже делаю. Но мне нравится начинка с тунцом, яичком и горошком. Заправку делаю из сметаны, яичного желтка, горчицы и лимонного сока. Попробуйте, тоже очень вкусно!".
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.