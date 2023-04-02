На официальной странице СТБ в Instagram рассказали, как приготовить "паску" панеттоне по рецепту от мамы Эктора Хименеса-Браво. Она очень легка в приготовлении, мягкая и нежная по вкусу и обязательно украсит ваш стол.

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Нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 560 г

сухие дрожжи – 1 ст. л

сахар – 110 г

теплое молоко – 120 мл

соль – ½ ч. л

цедра одного крупного апельсина и одного лимона

большие яйца – 4 шт.

ванильный экстракт – 1 ч. л

сливочное масло комнатной температуры – 150 г

золотой изюм – 75 г

сушеная клюква – 75 г

карамелизированные апельсины – 75 г

черный шоколад – 100 г

Также нужна форма для "Панетоне" или форма 20 см в диаметре с выложенным высоко пергаментом и смазанная сливочным маслом.

Сразу нагрейте духовку до 40°C и выключите.

Поместите дрожжи, 1 ст. л. муки и 1 ст. л. сахара в небольшую миску и смешайте, добавьте теплое молоко и продолжайте перемешивать, пока не увидите пену. Отдельно смешайте миксером всю оставшуюся муку, сахар, цедру и соль. Добавьте яйца, дрожжевую смесь, ваниль и тщательно перемешайте насадкой для теста. Накройте пленкой и дайте отдохнуть в духовке 2–4 часа, чтобы тесто выросло в три раза.

Достаньте тесто и перемешайте насадкой для теста 5 минут. Постепенно добавляйте сливочное масло, пока оно не перемешается. Тесто должно стать эластичным и однородным. Далее добавьте мелко нарезанные сухофрукты, карамелизированные апельсины и измельченный шоколад, перемешайте еще одну минуту.

Смажьте сливочным маслом руки и деревянную доску. Из теста сформируйте шар, положите в форму для панеттоне. Сделайте надрезы крест-накрест острым ножом, смажьте верх теплым молоком или жидким сливочным маслом, закройте пленкой и дайте паске еще отдохнуть в теплой духовке 2-3 часа, пока она не вырастет в три раза.

Достаньте, снимите пленку и выпекайте в духовке, разогретой до 175 градусов, 45-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Если панеттоне будет ставать коричневым сверху слишком рано – накройте фольгой.

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