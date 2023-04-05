Лиза Глинская рассказала, как приготовить маковый рулет, в котором очень много начинки.
Для опары берем:
- 150 мл молока
- 4 г сухих дрожжей
- 80 г муки
- 10 г сахара
Для маковой начинки:
- 200 г мака
- 150 г сахара
Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:
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- опара
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 50 г сливочного масла
- щепотка соли
- 250 г муки
- ванильный сахар
Для глазировки:
- 0,5 желтка
- 10 г воды
Сперва приготовьте опару. Для этого просейте муку через сито, добавьте дрожжи, сахар, перемешайте и отставьте на 15 минут. Затем добавьте теплое молоко и перемешайте. Накройте опару полотенцем или пленкой, отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.
Чтобы приготовить маковую начинку, залейте мак кипятком и отставьте на 30-40 минут. Слейте воду, выложите мак на бумажное полотенце, просушите 10-15 минут и измельчите с помощью мясорубки или блендера.
Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар, добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло. Замесите тесто, переложите его в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.
Осталось сформировать рулет. Смажьте растительным маслом руки и рабочую поверхность, выложите тесто и раскатайте из него прямоугольник размером 30 на 40 см. Мак смешайте с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края.
Переложите рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте его тонким слоем глазировки (просто смешайте желток и воду) и оставьте в теплом месте на 1 час. Потом отправьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут. Готовый рулет остудите и присыпьте сверху сахарной пудрой.
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