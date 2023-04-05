Победительница и экс-судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом выпечки, которая украсит стол на Пасху и не только.

Лиза Глинская рассказала, как приготовить маковый рулет, в котором очень много начинки.

Для опары берем:

150 мл молока

4 г сухих дрожжей

80 г муки

10 г сахара

Для маковой начинки:

200 г мака

150 г сахара

Для теста нам понадобятся такие ингредиенты:

опара

1 яйцо

30 г сахара

50 г сливочного масла

щепотка соли

250 г муки

ванильный сахар

Для глазировки:

0,5 желтка

10 г воды

Сперва приготовьте опару. Для этого просейте муку через сито, добавьте дрожжи, сахар, перемешайте и отставьте на 15 минут. Затем добавьте теплое молоко и перемешайте. Накройте опару полотенцем или пленкой, отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.

Чтобы приготовить маковую начинку, залейте мак кипятком и отставьте на 30-40 минут. Слейте воду, выложите мак на бумажное полотенце, просушите 10-15 минут и измельчите с помощью мясорубки или блендера.

Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар, добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло. Замесите тесто, переложите его в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Осталось сформировать рулет. Смажьте растительным маслом руки и рабочую поверхность, выложите тесто и раскатайте из него прямоугольник размером 30 на 40 см. Мак смешайте с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев несколько сантиметров. Заверните тугой рулет, защипывая края.

Переложите рулет швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Смажьте его тонким слоем глазировки (просто смешайте желток и воду) и оставьте в теплом месте на 1 час. Потом отправьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку с конвекцией на 35-40 минут. Готовый рулет остудите и присыпьте сверху сахарной пудрой.

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