В этот раз на своей странице в Instagram Анна Саливанчук поделилась неожиданным откровением.

"Как посмеялась надо мной судьба! И что сделала для нас эта проклятая война🙈Я плюшкин, человек, собирающие красивые коробочки, пакеты🤣трудно расставаюсь с вещами. Но война поместила все наши вещи в два чемодана🙈И 7 марта 2022 года, я все же решила вывезти детей в более безопасное место. У меня было 2 спортивных костюма, 2 пары кроссовок и 2 куртки - и как ни странно - этого было достаточно! И за два месяца я поняла, что вещи - это ничто, пыль, которая нас тяготит, поэтому я решила достичь такого имущественного положения, чтобы все мои вещи помещались в двух чемоданах - это пункт из моего списка жизненных целей", - пишет артистка.

Актриса добавила, что вещи тяготят не только физически, но и психологически, они нуждаются в уходе, времени и деньгах.

"Относиться к любым вещам легко – это вызов для развития личности. Когда падает телефон на асфальт, я не хочу, чтобы у меня сердце шло в пятки. Или когда треснул экран ноутбука, я не хочу, чтобы слезы выступали на глазах. Нужно делать маленькие тренировки: кому-то подарить музыкальный инструмент, которым ты не пользуешься, или продать его за символическую сумму человеку, имеющему талант. Это закаляет личность", - подчеркнула звезда и добавила, что сразу после приезда в Киев начала разбирать свой гардероб и дарить все вещи, которые она не одевала год, даже новые, раздавать все детское, кухонные приборы, игрушки.

Напомним, супруга продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук предложила рецепт любимого блюда своих сыновей.

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