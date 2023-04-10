В этот раз популярная актриса театра и кино показала частичку своей поездки с коллегами. Недавно Саливанчук отправилась вмесе с коллегами на небольшую экскурсию в перерывах между участиями в спектаклях.
Вместе с Тарасом Цимбалюком Анна участвует с одной из новых постановок, поэтому часто мелькает рядом с ним на сцене и своих видео. В этот раз артистка повеселила развечениями.
После экскурсии коллег и Анну застала непогода, а разбираться пришлось Цимбалюку, спасая их машину:
"Терминатор! Не боится ни доща, ни ливня. Сам пропихивает машину" - поделилась Саливанчук забавным роликом из отдыха.
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Также Саливанчук ответила на интересные вопросы поклонников, поделилась личным и дала пару советов. Затронула Анна Саливанчук и тему отношений, пообщавшись с украинками в социальной сети Инстаграм.
«Как не думать про бывшего? Все крутится в голове» - написали Анне в Стори.
Артистка решила выразиться кратко, исходя из личного опыта: «Нужно думать о себе. Про цели, про мечты. И делать все, чтоб задуманное удалось. И поверьте, когда вы идете к своей мечте, бывший исчезнет из ваших мыслей».
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