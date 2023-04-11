Популярный ресторатор, шоумен и многолетний судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который с начала войны остается в Украине и всеми силами помогает и волонтерит, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар поделился милыми снимками с благотворительного ужина и рассказал, сколько средств удалось собрать и куда х направят.

Как оказалось, Эктор пригласил гостей ради сбора средств на протезы, и надо сказать, что ему это удалось – пожертвования составили более 400 тысяч гривен. Судя по фото, на вечеринке ресторатор был настоящей звездой – он появился на публике в роскошной вышиванке, общался с гостями, готовил и позировал для фото. Так, на одном из снимков шеф-повар позирует с певицей Мишель Андраде.

В подписи к публикации Хименес-Браво написал: "404 269 ГРИВЕН НА ПРОТЕЗЫ. Именно столько средств мы собрали благодаря гостям. Благодаря этому наши защитники совсем скоро получат современные бионические протезы. 6 апреля мы с вами праздновали день рождения ресторана @nam.kyiv, где также проводили благотворительный ужин. Лучшего праздника я не мог себе представить. Надеюсь, это далеко не последнее наше доброе дело. Спасибо всем за донаты. Еще раз убеждаюсь, что украинцы – лучший народ. Продолжение следует".

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