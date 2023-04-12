Елизавета Глинская рассказала, как приготовить быстрый ягодный пирог.
Для начинки нам понадобятся такие ингредиенты:
- 100 г вишни без косточки (замороженной)
- 50 г черники (замороженной)
- 100 г клубники (замороженной)
- 30 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала
Для бисквита (на форму диаметром 26 см) берем:
- 5 желтков + 50 г сахара
- 5 белков + 100 г сахара
- 130 г муки
Чтобы приготовить ягодную начинку, в сотейнике смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.
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Сразу включите духовку разогреваться до 170°С.
Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Затем соедините взбитые желтки и белки, небольшими порциями добавьте муку и хорошо перемешайте тесто.
Застелите дно формы пергаментом, а борта смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. Выложите в форму тонкий слой теста, дальше ягодную начинку, а сверху снова накройте тестом. Выпекайте пирог примерно 40 минут.
Когда остынет, снимите форму и посыпьте пирог сахарной пудрой.
Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":
"Волшебный пирог получился-воздушный, нежный, ягодная начинка прекрасна!";
"Бисквит нежный, воздушный и отлично сочетается с начинкой по текстуре. Пирог в меру сладкий, в меру кислый. Очень вкусно";
"Отличный рецепт! Быстро, просто и очень вкусно!".
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
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