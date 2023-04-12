Елизавета Глинская рассказала, как приготовить быстрый ягодный пирог.

Для начинки нам понадобятся такие ингредиенты:

  • 100 г вишни без косточки (замороженной)
  • 50 г черники (замороженной)
  • 100 г клубники (замороженной)
  • 30 г сахара
  • 10 г кукурузного крахмала

Для бисквита (на форму диаметром 26 см) берем:

  • 5 желтков + 50 г сахара
  • 5 белков + 100 г сахара
  • 130 г муки

Чтобы приготовить ягодную начинку, в сотейнике смешайте сахар и кукурузный крахмал, добавьте размороженные ягоды, перемешайте и доведите смесь до кипения, постоянно помешивая.

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Сразу включите духовку разогреваться до 170°С.

Отдельно взбейте желтки с сахаром и белки с сахаром. Затем соедините взбитые желтки и белки, небольшими порциями добавьте муку и хорошо перемешайте тесто.

Застелите дно формы пергаментом, а борта смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой. Выложите в форму тонкий слой теста, дальше ягодную начинку, а сверху снова накройте тестом. Выпекайте пирог примерно 40 минут.

Когда остынет, снимите форму и посыпьте пирог сахарной пудрой.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Волшебный пирог получился-воздушный, нежный, ягодная начинка прекрасна!";

"Бисквит нежный, воздушный и отлично сочетается с начинкой по текстуре. Пирог в меру сладкий, в меру кислый. Очень вкусно";

"Отличный рецепт! Быстро, просто и очень вкусно!".

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.