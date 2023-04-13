В этот раз на своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как вкусно запечь подбрюшину к пасхальному столу.

"Для меня это блюдо ассоциируется именно с Пасхой. Очень люблю вместе с яйцами есть, а перед этим биться ими", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Подбрюшина – 1100 г

Чеснок – 4 зуб.

Корень имбиря – 30 г

Копченая паприка – 1,5 ч.л.

Кориандр — 1,5 ч. л.

Перец чёр. мел. – 1 ч.л.

Соль – 3 ч.л

Соевый соус – 4 ст.л

Лавровый лист – 2 шт.

Соус кисло-сладкий – 140 г

Чеснок и корень имбиря измельчаем, смешиваем все специи, соль, соевый соус и кисло-сладкий, который придаст оттенков экзотики. Натрите этой смесью подбрюшину, положите лавровый лист, заверните все в пергамент или фольгу в два слоя и поставьте в холодильник на ночь мариноваться.

Отправьте мясо в духовку, разогретую до 170 градусов, и запекайте в течение двух часов. После дайте отдохнуть 30 мин.

"Вкусно что горячим, что холодным, сделайте именно по этому рецепту и вы не пожалеете 😉", - добавил Николай Люлько.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Держите меня семеро!!! Это нереально аппетитно🤤Шедеврально!";

"Аж слюна потекла".

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

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