Победительница одного из сезонов и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом быстрого и доступного десерта.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить творожное печенье.

"Печенье для всей семьи, готовится легко и просто, эти продукты точно хранятся в каждом холодильнике😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

В расчете на 50 шт. нам понадобятся такие ингредиенты:

300 г муки

10 г разрыхлителя

соль

150 г сливочного масла

350 творога (жирность 5%)

ванильный сахар (или ваниль)

150 сахара

Муку смешайте с разрыхлителем, солью и ванильным сахаром. Сюда же натрите на терке сливочное масло и перемешайте, чтобы получить крошку. Добавьте творог, предварительно перетертый через сито, и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте на 1 час в холодильник.

Затем разделите тесто на 4 части, возьмите одну, три верните в холодильник. Раскатайте тесто толщиной 2-3 мм, вырежьте с помощью стакана или чашки круги диаметром около 8 см. Каждый кружок обмакните в сахар с одной стороны, сложите тесто вдвое, чтобы сахар был внутри. Снова обмакните тесто в сахар с одной стороны и еще раз сложите, снова сахаром вовнутрь. И еще раз обмакните получившиеся треугольники в сахар с одной стороны. Так же сформируйте печенье из теста, которое осталось в холодильнике.

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, стороной без сахара вниз и отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 15-18 минут (в режиме верх-низ или низ с конвекцией).

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Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

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