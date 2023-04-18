Как отметил Евгений Клопотенко, похожее блюдо готовят в США, но добавляют сок лимона. Кулинар же захотел пойти дальше.

Морковь — это не только простой и вкусный овощ. Из него можно приготовить яркое и полезное блюдо, способное обогатить витаминами рацион всех домочадцев.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом гарнира из моркови с розмарином.

Как отметил Евгений Клопотенко, похожее блюдо готовят в США, но добавляют сок лимона. Кулинар же захотел пойти дальше и решил предложить приготовить морковь с мандариновым соком. Достаточно еще добавить розмарин и у вас получится вкусный гарнир. Это самое простое из всех вкуснейших блюд, не говоря уже об особой пользе такой моркови.

что понадобится для гарнира по рецепту Евгения Клопотенко:

2-3 большие морковки

2 веточки розмарина

2 мандарина

2 ст. л. масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Возьмите большие морковки и очистите их. После этого порежьте брусочками длиной примерно по 5 см. Следите, чтобы они были приблизительно одинаковой толщины.

2. Переложите морковь в форму и полейте сверху растительным маслом.

3. Посолите и поперчите по вкусу. Разберите веточки розмарина на маленькие, тогда он отдас вкус и аромат моркови. Добавите веточки в форму к моркови.

4. Вижмите сок мандаринов и полейте им всю морковь. Сверху накройте фольгой и отправте в духовку 30-50 минут при температуре 180 градусов. После 30 минутзапекания проверьте морковь на готовность, если она твердая, то отправьте снова в духовку. Но если мягкая, можете вытягивать с духовки. Этот гарнир сметут со стола за секунду.

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