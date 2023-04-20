Медовик - пирог, который завораживает своим неповторимым вкусом и ароматом. Каждый сладкоежка хоть раз в жизни пробовал этот торт. кому-то он нравится, кто-то считает, что его слишком трудно готовить.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт простого медовика на кефире.
Евгений Клопотенко предложил приготовить самый простой медовик, без слоев и сложных кремов. Все действительно очень просто: нужно смешать все ингридиенты, залить тесто в форму, выпекать, а после просто посыпать сахарной пудрой сверху.
Что вам понадобится для медовика по рецепту Евгения Клопотенко:
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- 270 г муки
- 1 яйцо
- 50 г сахара
- 150 г жидкого меда
- 150 г кефира
- 1 ч. л. соды
- 50 г сахарной пудры для посыпки
- щепотка соли
- ½ ч. л. корицы
- ½ ч. л. имбиря
Как приготовить:
1. В миске смешайте яйцо, сахар и взбейте миксером или венчиком до белого цвета. Тонкой струйкой влейте в яичную смесь жидкий мед и продолжайте взбивать, чтобы хорошо размешать его.
2. После этого влейте кефир и добавте соду. Взбейте, чтобы ингридиенты равномерно смешались.
3. Добавьте просеянную муку, по полчайной ложки корицы и имбиря и щепотку соли, хорошо перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно редким, как нежирная сметана.
4. Возьмите форму диаметром 21 см, застелите пергаментной бумагой. Смажьте дно маслом и влейте тесто в форму.
5. Выпекайте медовик 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов. Проверяйте зубочисткой готовность пирога. Проткните медовик и достаньте ее, она должна быть сухой.
6. Готовый пирог нужно посыпать сахарной пудрой. У вас готов простой медовик. Если вам хочется, можете разрезать его на несколько коржов и смажьте кремом.
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