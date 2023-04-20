Евгений Клопотенко предложил приготовить самый простой медовик, все действительно просто - нужно просто смешать ингридиенты.

Медовик - пирог, который завораживает своим неповторимым вкусом и ароматом. Каждый сладкоежка хоть раз в жизни пробовал этот торт. кому-то он нравится, кто-то считает, что его слишком трудно готовить.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко на этот раз показал рецепт простого медовика на кефире.

Евгений Клопотенко предложил приготовить самый простой медовик, без слоев и сложных кремов. Все действительно очень просто: нужно смешать все ингридиенты, залить тесто в форму, выпекать, а после просто посыпать сахарной пудрой сверху.

Что вам понадобится для медовика по рецепту Евгения Клопотенко:

270 г муки

1 яйцо

50 г сахара

150 г жидкого меда

150 г кефира

1 ч. л. соды

50 г сахарной пудры для посыпки

щепотка соли

½ ч. л. корицы

½ ч. л. имбиря

Как приготовить:

1. В миске смешайте яйцо, сахар и взбейте миксером или венчиком до белого цвета. Тонкой струйкой влейте в яичную смесь жидкий мед и продолжайте взбивать, чтобы хорошо размешать его.

2. После этого влейте кефир и добавте соду. Взбейте, чтобы ингридиенты равномерно смешались.

3. Добавьте просеянную муку, по полчайной ложки корицы и имбиря и щепотку соли, хорошо перемешайте до однородной консистенции. Тесто должно быть достаточно редким, как нежирная сметана.

4. Возьмите форму диаметром 21 см, застелите пергаментной бумагой. Смажьте дно маслом и влейте тесто в форму.

5. Выпекайте медовик 35-40 минут в духовке разогретой до 180 градусов. Проверяйте зубочисткой готовность пирога. Проткните медовик и достаньте ее, она должна быть сухой.

6. Готовый пирог нужно посыпать сахарной пудрой. У вас готов простой медовик. Если вам хочется, можете разрезать его на несколько коржов и смажьте кремом.

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