Елизавета Глинская рассказала, как самостоятельно приготовить шоколадно-медовый торт "Спартак".

Для коржей нам понадобятся:

100 г сахара

2 яйца

100 г меда

100 г сливочного масла жирностью 82%

350 г муки

30 г какао-порошка

5 г соды пищевой

щепотка соли

Для заварного крема:

500 мл молока

3 желтка

100 г сахара

20 г кукурузного крахмала

20 г муки

40 г сливочного масла 82%

200 г сметаны (жирность 15-20%)

Чтобы сделать тесто, сперва нужно приготовить карамель. Отправляем сахар в сотейник с толстым дном. На огне выше среднего, периодически помешивая, доведите сахар до темно-коричневого цвета. Снимаем сотейник с огня, добавляем туда же сливочное масло и мед, перемешиваем. Затем снова ставим на огонь и доводим до однородной консистенции.

Переливаем карамель в миску, добавляем соду, перемешиваем. Добавляем яйца и снова перемешиваем. Смешайте муку, какао-порошок и соль. Через сито просейте сухую смесь к жидкой массе и перемешайте до однородности.

Тесто делим на 8 частей, каждую заворачиваем в пищевую пленку. По одному кусочку раскатайте тесто на пергаменте и вырежьте коржи по диаметру формы. Коржи нужно наколоть вилкой, чтобы при выпекании они не вздулись. Ставим корж в духовку, разогретую до 180 градусов, на 4 минуты и так выпекаем все 8 коржей. Пока они горячие, срезаем лишние края по диаметру формы – из них сделаем крошку для декора.

Дальше готовим крем. Молоко в сотейнике ставим на средний огонь. Желтки растираем с сахаром до посветления, добавляем кукурузный крахмал, муку и одну треть молока из сотейника. Все перемешайте и отправьте в сотейник к молоку. Доведите массу до кипения, постоянно помешивая, и прокипятите еще 30 секунд. Затем снимаем с огня и добавляем сливочное масло. Выкладываем крем в миску и, пока он еще горячий, добавляем сметану, перемешиваем.

Осталось собрать торт. Разъемную форму диаметром 22 см застелите пергаментом, положите корж, по нему равномерно размажьте 3 ложки крема. Выложите таким образом все коржи, перемазывая их кремом. Верхний корж также смажьте кремом. Накрываем торт пленкой «в контакт» и ставим в холодильник на 5-6 часов. Потом снимаем с торта пленку и форму и декорируем его крошкой из остатков коржей.

Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.