Запроданка украинского происхождения Ани Лорак, которая то плачет по брату под бомбами на новый год в Украине, то объявляет тур по российским городам, поделилась новым релизом. Звезда решила рискнуть и открыть комментарии в Инстаграм, где ожидаемо получила порцию критики в свой адрес.
"Я приглашаю вас на свой остров любви, нежности, искренних чувств и эмоций.. Этот альбом был соткан из переживаний моей души.. Я дарю его вам", - написала Лорак в публикации.
Пользователи Инстаграм сразу же начали обсуждать не только альбом, но и отношение Лорак к войне:
"А тебе все любовь....война в твоей стране! Где же твоя любовь к родине?";
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"Современные страны, на которые в прошлом нападала(вторгалась) рф/ссср: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Грузия, Чехия, Словакия, Венгрия(!), Молдова, Украина. И при этом имперцы удивляются, почему их не любят";
"Пой теперь для русского мира. А мы вычеркнули тебя навсегда. Хотя раньше и обожали твои песни. Слава Украине".
"Разочаровала как человек";
"Единственная правда, что бежала бы она, но некуда. Украина больше всего. Единственный вопрос: Почему клип в Германии снят, а не в россии путинской?";
"Большое спасибо за помощь ВСУ! Каждый твой успех – это сотни мертвых оккупантов. Слава Украине!".
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