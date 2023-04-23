Салаты с курицей могут насытить на весь день и придать необходимой энергии. Такое блюдо уместно на праздник и в обычный день. Достаточно добавить грибы, соленые огурцы и еще несколько ингридиентов, чтобы у вас вышло невероятное блюдо.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом сытного салата из курицы.
Евгений Клопотенко отметил, что не стал придумывать для салата сложную заправку, ведь этот салат с куриным филе настолько прост, что достаточно просто полить его соком лимона и маслом. Его можно есть, как холодным, так и горячим. К такому салату очень трудно остаться безразличными.
Что вам понадобится для этого салата:
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- 500 г филе
- 300 г шампиньонов
- 150 г квашеных огурцов
- ½ синего лука
- 9 веточек зелени укропа
- 50 мл подсолнечного масла для жарки
- сок половины лимона
- 2 ст. л. душистого подсолнечного масла
- 1 зубчик чеснока
- соль по вкусу
Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Возьмите филе, очистите его от пленки и лишнего жира. Нарежьте на полосочки. Переложите на сковороду, посолите и обжаривайте на среднем огне. Можете снять со сковороды, когда появится золотистая корочка. Только не вздумайте закрывать крышкой сверху, иначе не появится нужная нам корочка.
2. Помойте шампиньоны, обсушите бумажным полотенцем и порежьте их на несколько частей. Обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
3. Порежьте соленые огурчики на кубики и переложите в миску. А синий лук нарежьте полукольцами и добавьте к огурцам. После этого добавьте мелко нарезанный чеснок. Перемешайте.
4. Добавьте овощи к кусочкам курочки. Также порубите мелко укроп и всыпьте к салату.
5. Полейте маслом и соком лимона. Перемешайте и дайте салату настояться на протяжении 5 минут.
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