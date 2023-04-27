Елизавета Глинская рассказала, как приготовить запеченный перец с кунжутом.
"Яркая закуска из красивого разноцветного болгарского перца с кунжутом - готовится очень просто и, уверена, понравится вам 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты:
- 7 шт. болгарских перцев
- 3 зубчика чеснока
- 10 г кунжута
- 30 мл кунжутного масла
- соль - по вкусу
Перцы целиком выкладываем в конверт из пергамента и запекаем под грилем при температуре 200 градусов до готовности, периодически переворачивая. Перекладываем готовые перцы в полиэтиленовый пакет и оставляем до полного остывания. Затем достаем их из пакета, очищаем от кожуры и семян. Мякоть перца нарезаем тонкими полосками.
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Чтобы приготовить заправку, соедините 50 мл сока, оставшегося от запеченного перца, с кунжутным маслом. Добавляем давленный чеснок, солим и хорошо перемешиваем.
Поливаем заправкой нарезанные перцы и перемешиваем. Доводим до вкуса солью и ставим в холодильник на 2-3 часа. Потом откиньте перец на сито, дайте стечь.
Готовую закуску выкладываем на тосты, сверху посыпаем обжаренным кунжутом и можно подавать.
Украинцы в комментариях оценили рецепт:
"Сочетание ингредиентов просто отличное 🌹👍 уверена что будет очень вкусно 😋 обожаю такие закуски";
"Спасибо за рецепт. Всем очень понравилось. Теперь закуска готовится в нашей семье на каждом празднике".
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Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.