Елизавета Глинская рассказала, как приготовить запеченный перец с кунжутом.

"Яркая закуска из красивого разноцветного болгарского перца с кунжутом - готовится очень просто и, уверена, понравится вам 😉", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

7 шт. болгарских перцев

3 зубчика чеснока

10 г кунжута

30 мл кунжутного масла

соль - по вкусу

Перцы целиком выкладываем в конверт из пергамента и запекаем под грилем при температуре 200 градусов до готовности, периодически переворачивая. Перекладываем готовые перцы в полиэтиленовый пакет и оставляем до полного остывания. Затем достаем их из пакета, очищаем от кожуры и семян. Мякоть перца нарезаем тонкими полосками.

Чтобы приготовить заправку, соедините 50 мл сока, оставшегося от запеченного перца, с кунжутным маслом. Добавляем давленный чеснок, солим и хорошо перемешиваем.

Поливаем заправкой нарезанные перцы и перемешиваем. Доводим до вкуса солью и ставим в холодильник на 2-3 часа. Потом откиньте перец на сито, дайте стечь.

Готовую закуску выкладываем на тосты, сверху посыпаем обжаренным кунжутом и можно подавать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Сочетание ингредиентов просто отличное 🌹👍 уверена что будет очень вкусно 😋 обожаю такие закуски";

"Спасибо за рецепт. Всем очень понравилось. Теперь закуска готовится в нашей семье на каждом празднике".

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