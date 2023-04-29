На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить пасту карбонара.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

•Спагетти – 80 г

•Бекон копченый – 120 г

•Сыр пармезан – 70 г

•Желтки – 2 шт. (можно 1 целое яйцо)

•Перец черный дробленый - 2 г

•Бульон, который останется после варки пасты - 140 г

Спагетти отвариваем в подсоленной воде аль денте, как указано на упаковке.

Для соуса берем два желтка, перец, пармезан, 40 г бульона из пасты и перемешиваем до однородной массы. Нарезаем копченый бекон (если есть возможность лучше брать гуанчале) и обжариваем его.

Добавляем отварную пасту к бекону в сковороду, наливаем половник бульона из пасты, выкладываем соус и, постоянно помешивая, на слабом огне эмульгируем наши компоненты.

"Соуса должно быть немного и он должен хорошо держаться на пасте! Есть нужно сразу!", - добавил Николай Люлько.

Украинцы в комментариях оценили рецепт от звезды "Мастер Шеф":

"Карбонара любимая, потому что быстро и вкусно 😍";

"Карбонара в топе, потому что такое блюдо может приготовить даже ребенок. Это вкусно и очень сытно";

"Люблю карбонару, потому что сытно, вкусно и быстро. Нравится всей семье".

Напомним, Николай Люлько дал рецепт идеальных блинов.

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