Елизавета Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром и прованскими травами.
"Симпатичное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами. Очень ароматное и безумно вкусное😋", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредитенты:
- 200 г муки
- 100 г сливочного масла жирностью 82% (берем холодное)
- 1 яйцо + 1 желток
- 4 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 5 г сахара
- 20 г вяленых томатов
- 1/2 ч. л. прованских трав
- 50 г пармезана
Чтобы приготовить тесто, сперва смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, сахар, соль и прованские травы. Затем сюда же натрите на мелкой терке масло и пармезан, перемешайте. Добавьте вяленые томаты, яйцо, желток и замесите тесто.
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Из теста делаем "колбаску" диаметром 3-4 см, заворачиваем ее в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов.
Потом снимаем пленку с теста, нарезаем его кружочками толщиной 0,5 см. Кружочки теста выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-18 минут.
Украинцы оценили рецепт в комментариях:
"печенье получилось просто нереальное на вкус 😍 специально сегодня съездила за томатами и пармезаном и не пожалела";
"спасибо огромное за такой вкусный рецептик! Томатов вяленых нет, будем экспериментировать с оливками".
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