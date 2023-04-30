Елизавета Глинская рассказала, как приготовить соленое печенье с сыром и прованскими травами.

"Симпатичное соленое печенье с пармезаном, прованскими травами и вялеными томатами. Очень ароматное и безумно вкусное😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредитенты:

200 г муки

100 г сливочного масла жирностью 82% (берем холодное)

1 яйцо + 1 желток

4 г разрыхлителя

щепотка соли

5 г сахара

20 г вяленых томатов

1/2 ч. л. прованских трав

50 г пармезана

Чтобы приготовить тесто, сперва смешайте сухие ингредиенты - муку, разрыхлитель, сахар, соль и прованские травы. Затем сюда же натрите на мелкой терке масло и пармезан, перемешайте. Добавьте вяленые томаты, яйцо, желток и замесите тесто.

Из теста делаем "колбаску" диаметром 3-4 см, заворачиваем ее в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов.

Потом снимаем пленку с теста, нарезаем его кружочками толщиной 0,5 см. Кружочки теста выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-18 минут.

Украинцы оценили рецепт в комментариях:

"печенье получилось просто нереальное на вкус 😍 специально сегодня съездила за томатами и пармезаном и не пожалела";

"спасибо огромное за такой вкусный рецептик! Томатов вяленых нет, будем экспериментировать с оливками".

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