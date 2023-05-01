Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко с первых дней вторжения готовил бесплатные обеды для всех нуждающихся. Кроме того, шеф-повар активно популизирует украинскую кухню в мире. Сейчас у него нет возможности ездить за границу потому он придумал выход. Об этом знаменитый украинец рассказал в Инстаграм.

Так, Евгений Клопотенко рассказал, что вместе со своей командой запускает новый формат благотворительного званого ужина за границей, от которого он сам остался в шоке.

В частности, голограмма будет появляться в разных уголках мира и презентовать "вкус нашей страны".

"А пока я буду включаться в этот процесс из Украины и презентовать еду, мой "посланник" шеф-повар приготовит 7 блюд-ребусов. Эти блюда гости будут разгадывать под мое голографическое сопровождение. Короче, будет куча впечатлений и очень интересный опыт. А еще, ИИ создаст рецепт борща с добавлением локальных продуктов (страны, где будет проходить ужин) и участники ужина это блюдо отведают", - поделился подробностями Евгений Клопотенко.

Победитель шоу "МастерШеф" отметил, что это гастрономическое шоу имеет несколько целей. Во-первых, это прикольно. Во-вторых, мы еще раз подчеркнем успехи Украины в сфере диджитализации и популяризируем украинскую кухню. В-третьих, средства по мерам идут на покупку продуктов для украинцев с освобожденных территорий.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал простой рецепт шаурмы.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт простого и полезного пирога из овсянки.

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