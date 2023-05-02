В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить рогалики с лимонной меренгой.

"Обязательно попробуйте, это очень вкусно", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста нам понадобятся:

400 г муки

20 г сахара

2 г соли

ванильный сахар

180 г сливочного масла 82% (холодного)

50 г сметаны жирностью 15-20%

1 ст. л. уксуса

2 яйца

Для лимонной меренги:

90 г белка (3 шт.)

1 ст. л. лимонного сока

цедра 1 лимона

160 г сахара

Чтобы приготовить тесто, смешиваем муку, сахар, соль и ванильный сахар. Туда же натираем на терке сливочное масло и перемешиваем до состояния крошки. Добавляем яйца, уксус, сметану и вымешиваем тесто – сначала силиконовой лопаткой, а потом руками. Готовое тесто делим на 6 частей, каждую заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 1 час.

Далее готовим лимонную меренгу. Белок комнатной температуры, лимонный сок, цедру и сахар помыщаем в чашу миксера и взбиваем на медленных оборотах примерно 20 минут.

Достаем кусочек теста из холодильника и на подпыленном мукой столе раскатываем его в пласт диаметром 18-20 см. Сверху тонким слоем выкладываем меренгу. Разрезаем на треугольники и скручиваем рогалики. Так же формируем рогалики из остального теста.

Выкладываем рогалики на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-18 минут. Затем достаем рогалики, даем им остыть и обваливаем изделия в сахарной пудре.

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