В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить рогалики с лимонной меренгой.
"Обязательно попробуйте, это очень вкусно", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для теста нам понадобятся:
- 400 г муки
- 20 г сахара
- 2 г соли
- ванильный сахар
- 180 г сливочного масла 82% (холодного)
- 50 г сметаны жирностью 15-20%
- 1 ст. л. уксуса
- 2 яйца
Для лимонной меренги:
- 90 г белка (3 шт.)
- 1 ст. л. лимонного сока
- цедра 1 лимона
- 160 г сахара
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Чтобы приготовить тесто, смешиваем муку, сахар, соль и ванильный сахар. Туда же натираем на терке сливочное масло и перемешиваем до состояния крошки. Добавляем яйца, уксус, сметану и вымешиваем тесто – сначала силиконовой лопаткой, а потом руками. Готовое тесто делим на 6 частей, каждую заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 1 час.
Далее готовим лимонную меренгу. Белок комнатной температуры, лимонный сок, цедру и сахар помыщаем в чашу миксера и взбиваем на медленных оборотах примерно 20 минут.
Достаем кусочек теста из холодильника и на подпыленном мукой столе раскатываем его в пласт диаметром 18-20 см. Сверху тонким слоем выкладываем меренгу. Разрезаем на треугольники и скручиваем рогалики. Так же формируем рогалики из остального теста.
Выкладываем рогалики на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-18 минут. Затем достаем рогалики, даем им остыть и обваливаем изделия в сахарной пудре.
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