Елизавета Глинская рассказала, как в домашних условиях приготовить ванильно-шоколадное мороженое из сливок.

"Все легко и просто, без мороженицы 😋 Готовьте с удовольствием с детьми! Невероятно вкусное шоколадно-ванильное мороженое!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г белого шоколада

450 мл сливок

ваниль или ванильный сахар

100 г молочного или черного шоколада

500 г печенья

Отправляем в сотейник сливки и ванильный сахар или ваниль. Ставим на плиту и прогреваем одну минуту – сливки должны хорошо разогреться, парить, но не кипеть. Затем добавляем к горячим сливкам белый шоколад и перемешиваем, чтобы он растворился.

Получившуюся шоколадно сливочную массу накрываем пленкой в ​​контакт и ставим ее в холодильник на 10-12 часов.

Затем сбиваем эту массу миксером или в комбайне. Из молочного шоколада делаем крошку, добавляем ее в основу и хорошо перемешиваем.

Чтобы сформировать мороженое, Елизавета Глинская берет квадратную форму и выкладывает в нее одним слоем печенье. Далее выкладываем наше мороженое, разравниваем его и накрываем еще одним слоем печенья.

Снова отправляем мороженое в морозильную камеру на 5 часов. Когда достали, снимаем форму, нарезаем и можно смаковать.

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