Елизавета Глинская рассказала, как в домашних условиях приготовить ванильно-шоколадное мороженое из сливок.
"Все легко и просто, без мороженицы 😋 Готовьте с удовольствием с детьми! Невероятно вкусное шоколадно-ванильное мороженое!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г белого шоколада
- 450 мл сливок
- ваниль или ванильный сахар
- 100 г молочного или черного шоколада
- 500 г печенья
Отправляем в сотейник сливки и ванильный сахар или ваниль. Ставим на плиту и прогреваем одну минуту – сливки должны хорошо разогреться, парить, но не кипеть. Затем добавляем к горячим сливкам белый шоколад и перемешиваем, чтобы он растворился.
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Получившуюся шоколадно сливочную массу накрываем пленкой в контакт и ставим ее в холодильник на 10-12 часов.
Затем сбиваем эту массу миксером или в комбайне. Из молочного шоколада делаем крошку, добавляем ее в основу и хорошо перемешиваем.
Чтобы сформировать мороженое, Елизавета Глинская берет квадратную форму и выкладывает в нее одним слоем печенье. Далее выкладываем наше мороженое, разравниваем его и накрываем еще одним слоем печенья.
Снова отправляем мороженое в морозильную камеру на 5 часов. Когда достали, снимаем форму, нарезаем и можно смаковать.
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