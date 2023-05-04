Когда россияне сделали "жест доброй воли" от Херсона на правый берег Днепра, у них был расчет на то, что они смогут двигаться в сторону Николаева и Одессы. Однако, ВСУ при помощи "Хаймарсов" пресекли эти планы врага. То же случится и в других направлениях фронта. Следующий "жест доброй воли" ВСУ устроят для россиян в Херсонской и Запорожской областях.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал полковник ВСУ в запасе, и военный эксперт Роман Свитан.

"После того, как российские войска перешли на правый берег Днепра, и мы начали доставать до мостов, здесь очень важно, то есть сам правый берег – это хороший плацдарм для дальнейшего движения. Россияне перешли на правый берег с расчетом на то, что начнут дальше двигаться в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья. Но после того, как к нам зашли "Хаймарсы" в достаточном количестве, ракетами мы проперфорировали все мосты через Днепр. И этот плацдарм российский оказался в оперативном окружении, а дальше дело времени, техники и количества боеприпасов – просто забросали все стационарные точки россиян на правом берегу. Мы доставали, там глубина фронта была 50 километров, потому "Хаймарсы" работали, даже до левого берега доставали, тогда они совершили жест доброй воли.

В принципе, с военной точки зрения, это правильное решение – уйти из-под полного разгрома. После ухода россиян на левый берег и выхода уже наших войск на правый берег, мы можем доставать на глубину 80 километров, буквально до Армянска, вдоль всей линии фронта херсонского. И естественно можем доставать из запорожского фронта практически до Азовского побережья. То есть мы можем весь фронт прожигать – запорожский и херсонский, так что удержать его невозможно с военной точки зрения", - рассказал Роман Свитан.

По его словам, любая амия, которая будет подготовлена и сможет начать движение, она разрезает этот сухопутный передок, переводя практически всю херсонскую и запорожскую группировку в режим оперативного окружения.

"Удержать эти две области россиянам просто невозможно, и они это прекрасно знают. И именно из этих областей – из Херсонской области и из Запорожской области россиянам с военной точки зрения целесообразнее уйти по тоже же причине, что они ушли из правого берега Днепра. То есть удержать нельзя, а просто нести потери смысла нет никакого", - добавил эксперт.

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