Известная актриса, жена продюсера студии "Квартал 95" Анна Саливанчук решила высказаться о некоторых секретах красоты, о которых не стоит забывать. Тем не менее, она смутила украинок кадрами в одном белье.

По словам артистки, нежность – это то самое природное качество женщины, ее оружие и ее трогательная слабость. И каждая представительница слабого пола владеет широким спектром проявлений этого чувства.

Саливанчук заявила, что женщина при этом должна заботиться о своем теле, поскольку именно правильный уход за ним способен продлить молодость на многие годы. Кроме того, это одно из основных условий крепкого здоровья и природной красоты.

«Вопросы любви к себе, нежности женщины, манкости, тактильности, ухода за собой. Женщина должна быть нежной повсюду, каждая частица ее тела» - заявила Саливанчук.

В сети выразили свое мнение, обратив внимание на внешний вид Саливанчук:

«Как ты хороша; Невероятная; Лучше натуральной женской красоты природа ничего не воспроизвела. Не одежду украшает, женщина украшает любую одежду!; У такой богини все должно быть лучше всего; Красивая женщина;

Все осталось только обнажаться в Инстаграме; на такое спокойно смотреть нет сил; Главное в нежной богине - душа, любовь, разум, опека, благополучие, ласка!».

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