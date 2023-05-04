Китай в лице Си Цзиньпина попытался надолго сохранить путина у власти Кремля ради того, чтобы тот вывел свои войска из Украины.

Об этом заявил журналист Иван Яковина.

"Си Цзиньпин приезжал в Москву уговаривать путина, чтобы тот покинул Украину: "Уходи оттуда, ты нужен Китаю, мы тебе поможем. Дадим деньги, кредиты, технологии, серверы, поможем построить цифровой Гулаг, добьемся отмены части санкций, будешь править еще 20-30 лет - все, что хочешь, но уходи из Украины. Брось ее, она тебя погубит".

В этом и есть смысл китайской мирной инициативы - уход российской федерации из Украины при сохранении единого пространства рф и путина во власти. Так как очень важно для китайцев, чтобы россия оставалась прокитайской. Они не хотят, чтобы к власти пришли какие-нибудь оппозиционеры и развернули россию в сторону Запада и США как это было при Ельцине, например.

Но путин отказался, потому что будучи фашистом он стал заложником сових собственных идеологических концепций - постоянный захват чужих земель. Уйти из Украины - абсолютно категорически неприемлемо. Не может он на это пойти, он себя предаст, перестанет верить в свою легитимность", - говорит Иван Яковина.

Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.

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Источник: НВ