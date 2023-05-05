Елизавета Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики с ягодами и кремом Шантийи.
"От этих ярких и сочных блинчиков из шпината, с ягодами и кремом Шантийи невозможно отказаться. Красиво, вкусно и полезно - попробуйте обязательно", — советует звезда "Мастер Шеф".
Для теста в расчете на 8 блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 мл молока
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 10 мл растительного масла рафинированного
- 10 г сахара
- щепотка соли
- 50 г свежего шпината
Для крема Шантийи:
- 150 мл сливок жирностью от 30%
- 20 г сахарной пудры
- 50 г маскарпоне
Для декора:
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- свежие ягоды
- 10-15 г сахарной пудры
Вымытый и просушенный шпинат, молоко, яйцо, сахар, соль и растительное масло пробиваем погружным блендером до максимально однородной консистенции. Добавляем муку и снова пробиваем.
Жарим блины на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Промазываем готовые блинчики тонким слоем растопленного сливочного масла.
Чтобы приготовить крем, соедините сливки, сахарную пудру и маскарпоне и взбейте до мягких пиков
Клубнику моем и нарезаем, добавляем сахарную пудру и малину, перемешиваем.
Выкладываем блинчики на презентационную тарелку. В центр тарелки и на каждый блинчик выкладываем крем и ягодную начинку.
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