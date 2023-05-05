Победительница и экс-судья шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом блюда, которое порадует не только вкусом, но и видом.

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики с ягодами и кремом Шантийи.

"От этих ярких и сочных блинчиков из шпината, с ягодами и кремом Шантийи невозможно отказаться. Красиво, вкусно и полезно - попробуйте обязательно", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста в расчете на 8 блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

250 мл молока

1 яйцо

100 г муки

10 мл растительного масла рафинированного

10 г сахара

щепотка соли

50 г свежего шпината

Для крема Шантийи:

150 мл сливок жирностью от 30%

20 г сахарной пудры

50 г маскарпоне

Для декора:

свежие ягоды

10-15 г сахарной пудры

Вымытый и просушенный шпинат, молоко, яйцо, сахар, соль и растительное масло пробиваем погружным блендером до максимально однородной консистенции. Добавляем муку и снова пробиваем.

Жарим блины на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон. Промазываем готовые блинчики тонким слоем растопленного сливочного масла.

Чтобы приготовить крем, соедините сливки, сахарную пудру и маскарпоне и взбейте до мягких пиков

Клубнику моем и нарезаем, добавляем сахарную пудру и малину, перемешиваем.

Выкладываем блинчики на презентационную тарелку. В центр тарелки и на каждый блинчик выкладываем крем и ягодную начинку.

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