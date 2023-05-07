На своей странице в Instagram Николай Люлько показал, как приготовить капусту кимчи.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

Капуста - 2,5 кг

Соль – 100 г

Чили перец (сушеный, измельченный) – 150 г

Соевый соус – 100 г

Рисовая мука – 40 г

Вода - 600 мл

Чеснок – 80 г

Лук репчатый – 130 г

Яблоко – 300 г

Корень имбиря – 30 г

Зеленый лук – 160 г

Капусту режем, засыпаем солью, перемешиваем и ставим под пресс, чтобы капуста пустила сок, примерно на 2 часа. После этого капусту хорошо 3 раза промываем водой.

Чеснок, лук, яблоко и имбирь, перебиваем в блендере в кашу.

"В холодную воду добавляем рисовую муку и доводим до кипения, получится густой соус (можно просто разварить 60 г риса и перебить в соус с водой). Соединяем рисовый соус, кашу, чили перец, соевый соус и резаный зеленый лук", — поясняет звезда "Мастер Шеф".

Перемешиваем заправку с капустой, перекладываем всё в емкость, которую можно хорошо закрыть крышкой без доступа воздуха. Оставляем на двое суток при комнатной температуре, а затем ставим еще на одни сутки в холодильник.

"Капуста готова, приятного аппетита вам, если будет мало соли после ферментации, можно добавить, перемешать и смаковать", - добавил Николай Люлько.

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