Победитель шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко дал удобный рецепт голубцов, которые можно сделать в мультиварке.

Звезда "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал в своем рецепте, он всегда считал, что приготовление вкусных голубцов очень просто, но есть несколько ключевых моментов, о которых стоит знать. По словам "Мастер Шефа" Клопотенко, можно постараться и с простого блюда сделать оригинальное и что-то новое.

Ингредиенты:

1 стакан риса

500 г фарша ассорти

1 чайная ложка молотого кориандра

1 кочерыжка капусты

1 лук

1 морковь

3 столовые ложки подсолнечного масла

2 лавровых листа

3 зубчика чеснока

Для заливки: 1 стакан сметаны, 1 стакан воды, 1 столовая ложка томатной пасты, соль и перец по вкусу

Шаг 1: Подготовьте все ингредиенты для приготовления голубцов. Сварите рис до готовности, используя мультиварку или сотейник. Мастер Шеф Евгений Клопотенко добавляет, для приготовления в мультиварке, залейте стакан риса двумя стаканами воды, варите 5 минут после закипания, затем выключите огонь и оставьте рис под крышкой еще на 15 минут.

Шаг 2: Очистите капусту, удалите кочерыжку и выньте отдельные листочки. Вскипятите воду в большой кастрюле и опустите на несколько минут. Затем аккуратно отделяйте по одному листочку и выкладывайте их в отдельную тарелку.



"Мастер Шеф" Клопотенко также советует, предварительное кипячение капусты упростит процесс заворачивания начинки.

Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует отрезать жесткую часть каждого листика капусты, чтобы готовые голубцы были более нежными по вкусу.

Шаг 4: Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной терке. Разогрейте сковороду с 3 столовыми ложками подсолнечного масла и обжарьте лук и морковь до золотистого цвета.

Шаг 5: Положите отварной рис в большую миску, добавьте обжаренные овощи, 500 г фарша (выберите любой по вкусу), 1 чайную ложку молотого кориандра, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная начинка.

Шаг 6: Далее "Мастер Шеф" Клопотенко рекомендует разложить начинку на листья капусты и аккуратно скрутите голубцы, сначала заворачивая боковые края листа. Выложите сформированные голубцы в чашу мультиварки швом вниз. Добавьте 2 лавровых листа, 3 зубчика чеснока, 4 горошины душистого перца и 4 горошины черного перца.

Шаг 7: В отдельной миске смешайте 1 стакан воды, 1 стакан сметаны, 1 столовую ложку томатной пасты, соль и перец по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились, и залейте полученную заливку в чашу с голубцами. Выберите режим тушения на мультиварке. Время приготовления голубцов в мультиварке составляет около 1 часа.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также советует уделить внимание именно процессу разделки капусты, чтобы не повредить листы.

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