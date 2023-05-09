Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уточнил, что рецепт творожных клюски нашел во время своего путешествия по Украине.

Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт необычного блюда для завтрака. В частности кулинар предложил рецепт творожных клюски. Они напоминает ленивые вареники, но делаются из двух видом муки.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уточнил, что рецепт творожных клюски нашел во время своего путешествия по Украине. Такое блюдо считается традиционно украинским. Клюски очень просто готовить, поэтому можно вовлечь в процесс детей и провести время весело и с пользой.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уточнил, что для приготовления клюски по его рецепту вам понадобится:

50 г гречневой муки

100 г пшеничной муки (+ 20 г для подпила)

330 г кисломолочного сыра 9%

3 яйца

1,5 ст. л сахара

2 щепотки соли

Для соуса:

50 г сливочного масла

2 ст. л. меда

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко также раскрыл подробный рецепт приготовления этого блюда. Для начала вбейте в миску в сыр 3 яйца, добавьте 50 г гречневой муки, 100 г пшеничной муки, 1,5 ст. л сахара и щепотку соли. А после все это замесите.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко уточнил, что после этого нужно посыпать рабочую поверхность мукой и сформировать из теста две колбаски. Каждую из них нужно нарезать кусочками толщиной примерно по 2 см.

Творожные клюски нужно готовить в кипяченой воде, вспывав туда щепотку соли. Когда они всплывут, оставьте их вариться еще 2 минуты.

Победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, что этот рецепт также предпологает приготовление соуса, который просто приготовить. Растопите на сковороде 50 г сливочного масла и добавьте 2 ст. л. меда. Перемешайте и прогрейте все вместе в течение нескольких минут на маленьком огне. После этого поливайте соусом наш творожный завтрак.

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