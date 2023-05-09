"Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить ржаную галету с томатами и фетой.

"Сегодня вы узнаете, как приготовить ржаную галету с соленой начинкой, а именно томатами и фетой. Этот рецепт галеты из ржаной муки с соленой начинкой очень простой, но блюдо получается невероятно ароматным и очень вкусным", — советует звезда "Мастер Шеф".

Для теста Лиза Глинская берет такие ингредиенты:

150 г ржаной муки

170 г пшеничной муки

5 г разрыхлителя

щепотка соли

50 г растительного масла

170 г кипятка

Для начинки по этому рецепту нам понадобятся:

150 г маскарпоне

300 г томатов (один желтый помидор и 20-22 черри)

100 г феты

сухие орегано, базилик

1 зубчик чеснока

соль

Сперва звезда "Мастер Шеф" смешивает все сухие ингредиенты: пшеничную муку, ржаную муку, разрыхлитель и соль. Затем добавляем кипяток, растительное масло и замешиваем тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и даем отдохнуть при комнатной температуре 30 минут.

Тем временем Елизавета Глинская готовит начинку: фету нарезает кубиками 1х1 см, посыпает прованскими травами и перемешивает. Чеснок мелко нарезаем, добавляем к маскарпоне, солим по вкусу и перемешиваем.

На столе, присыпанном мукой, раскатываем тесто толщиной 3-4 мм и диаметром 40 см. Накручиваем тесто на скалку и перекладываем на пергамент, края подравниваем. Маскарпоне равномерно выкладываем на тесто, отступая от краем 5 см. Сверху выкладываем кусочки феты и помидоры — черри целиком, а желтый нарезаем. Формируем бортик галеты, смазываем его желтком и посыпаем кунжутом.

Как пишет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская, дальше отправляем галету в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Дайте готовой галете немного остыть, украсьте листиками кинзы и можно подавать.

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